Каир, , 19:39 — REGNUM Египет получил 854 400 доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, сообщили 1 апреля министерство здравоохранения и социальной защиты страны и ВОЗ.

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Отмечается, что Египет получил препарат в рамках программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX.

Сообщается, что в первую очередь вакцину получат медицинские работники, а также пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Задача механизма — обеспечение стран с низким уровнем дохода населения вакцинами от COVID-19.