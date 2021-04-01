Токио, , 19:25 — REGNUM Аниматор студии Ghibli Тошиюки Иноуэ раскрыл новую информацию о последнем проекте Хаяо Миядзаки. Об этом 1 апреля сообщил портал Comicbook.

«Миядзаки хочет большего, чем просто воспроизведение реальности. Это реализация образа, превосходящего реальность. Такеши Хонда может это сделать», — сказал Иноуэ.

Аниматор добавил, что видел незаконченную картину и отметил, что в ней, безусловно, присутствует стиль Миядзаки, но при этом заметно и влияние Хонды. Иноуэ сказал, что легендарный режиссёр может завершить работу над своей последней картиной летом 2021 года.

Напомним, сейчас Хаяо Миядзаки работает над мультфильмом «Как ты живешь?» на основе известной в Японии детской повести писателяГэндзабуро Ёсино. Такеши Хонда — известный аниматор, работавший над многими популярными аниме-сериалами и видеоиграми.

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