Москва, 1 апреля, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Объём ВВП России за 2020 год сократился на 3% по сравнению с предыдущим годом. Такие уточнённые данные приводит 1 апреля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Падение ВВП

Ранее ведомство оценивало падение российской экономики за минувший год в 3,1%.

Отмечается, что объём ВВП за год составил 106 трлн 967,5 млрд рублей в текущих ценах.

«Индекс физического объёма ВВП относительно 2019 года составил 97%, индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2019 года — 100,9%», — говорится в сообщении.

Росстат пересмотрел свои данные по ВВП за I—III кварталы 2020 года. Так, оценка роста в I квартале снижена с 1,6% до 1,4%, оценка сокращения показателя во II квартале понижена с 8% до 7,8%, в III квартале — повышена с 3,4% до 3,5%.

Также ведомство выполнило первую оценку ВВП за IV квартал 2020 года, согласно которой показатель сократился на 1,8%.

В комментарии Росстата отмечается, что на снижение индекса физического объема ВВП в 2020 году повлияло падение мирового спроса на энергоресурсы и введение ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. При этом снижение мирового спроса на энергоресурсы сказалось на сокращении добавленной стоимости в добывающей промышленности (на 9,5%).

За год значительно сократилась добавленная стоимость у предприятий сферы услуг: гостиниц и ресторанов — на 24,5%, учреждений культуры и спорта — на 11,4%, предприятий транспорта — на 10,6%, организаций, оказывающих прочие услуги населению, — на 6,9,%.

Также на динамику ВВП в 2020 году повлияли снижение внутреннего конечного спроса (на 4,4%) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счёт опережающего сокращения импорта (на 12,0%) по сравнению с экспортом (на 4,3%).

Расходы на конечное потребление сократились по сравнению с предыдущим годом на 5,2% за счет снижения расходов домашних хозяйств на конечное потребление, обусловленного падением потребительского спроса на непродовольственные товары и услуги, отмечают в Росстате.