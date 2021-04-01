Киев, , 19:22 — REGNUM Акция против «пятой колонны» прошла 1 апреля в Киеве у офиса украинского президента Владимира Зеленского, сообщает УНИАН.

Уточняется, что к офису вышли украинские националисты «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с плакатами «Пятая колонна — это не шутки».

Под «пятой колонной» они подразумевали, судя по их агитационному реквизиту, Анатолия Шария, главу политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и ряд других оппозиционных деятелей.

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