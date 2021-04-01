Киев, 1 апреля, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Доходы государственного бюджета Украины за март 2021 года составили 108 млрд гривен (порядка 3,8 млрд долларов), сообщила 1 апреля государственная казначейская служба страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

Согласно источнику, данный показатель на 8% больше плана (100,0 млрд гривен) и на 22,4% выше уровня прошлого года, когда доходы госбюджета составили 88,3 млрд гривен. Таможня в марте текущего года принесла в госбюджет почти 34,3 млрд грн — на 8,6% больше ожидаемого показателя и на 39,9% выше показателя аналогичного месяца минувшего года.

Ведомство отмечает, что с начала года госбюджет Украины получил 251,5 млрд гривен, что на 5,7% больше плана и на 19,2% больше доходов соответствующего периода прошлого года.

ИА REGNUM напоминает, что в госбюджет Украины на 2021 год заложен дефицит до 5,5% ВВП или 246,35 млрд грн. Документ предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов.