Москва, , 19:13 — REGNUM Компания «Яндекс» отправила ходатайство «о продлении срока исполнения предупреждения» на один месяц. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба в своём телеграм-канале.

Как говорится в сообщении ведомства, «служба примет решение о дальнейших действиях в предусмотренные Законом о защите конкуренции сроки в течение 10 дней». Также ФАС отметила, что со стороны «Яндекса» «предупреждение на настоящий момент не исполнено».

ИА REGNUM напоминает, что ФАС обязала «Яндекс» прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске. Требование было выдвинуто в феврале 2021 года.

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