Москва, , 19:07 — REGNUM Женщина — водитель Volkswagen, которая попала в дорожную аварию на Садовом кольце сегодня, 1 апреля, умерла в больнице, сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что водитель Мария А., которую госпитализировали с места ДТП на Садовом кольце, получила серьёзные переломы ног и таза, закрытая черепно-мозговая травма.

Дорожная авария произошла в первой половине дня 1 апреля. По предварительной версии, на «встречку» выехал автомобиль Audi, в котором находился за рулём блогер и пранкер Эдвард Бил. В ДТП попали в итоге пять автомобилей.

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