Вашингтон, , 19:10 — REGNUM Федеральный суд США постановил, что американская компания Apple умышленно продавала неисправные компьютеры, заранее зная об их браке. Об этом 1 апреля сообщает 9To5Mac.

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Речь идет о несправном дисплеи MacBook Pro, у которого был выявлен брак подсветки в нижней части экрана. Подсветка вначале начинала работать только местами, а затем полностью выходила из строя.

Утверждается, что компания знала, что подобный дефект возникнет у всех пользователей, но умышленно замалчивала проблему. Более того, Apple удаляла со своих форумов поддержки сообщения с жалобами на эту тему.

Судья уверен, что это доказывает тот факт, что в Apple знали о дефектной конструкции, но предпочитали ничего с этим не делать и вводить пользователей в заблуждение.

Напомним, в 2020 году компания Apple представила обновлённую версию ноутбука MacBook Pro.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоимость нового MacBook Pro в на официальном сайте Apple в России составляет от 113 до 182 тысяч рублей в зависимости от комплектации.