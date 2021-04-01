Киев, , 19:06 — REGNUM Экс-боец UFC Артем Лобов проведет следующий поединок на голых кулаках против Дениса Беринчика. Об этом 1 апреля сообщили сами спортсмены в Instagram.

https://www.instagram.com/p/CNIElnZF6u4/

Поединок пройдет 19 июня на турнире под эгидой Mahatch на Украине.

Лобов выступает под флагом Ирландии. В ММА провел 32 боя и выиграл половину. В боях на голых кулаках дебютировал в 2019 г.

Беринчик — серебряный призер Олимпийских игр и ЧМ по боксу.