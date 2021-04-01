Киев, 1 апреля, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Процесс переговоров по поводу мира в Донбассе «нелегкий», заявил в своем обращении вечером 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Солдат неудачи

Вместе с тем он заверил — в Киеве никто не ожидал, что будет легко.

«Всегда больно терять наших людей. Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как президенту. Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии — как о самом быстром тактическом шаге», — сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что стратегией Украины остается «обязательно мир и возвращение наших людей и территорий».

ИА REGNUM напоминает, что тема войны в Донбассе стала важным вопросом трёхсторонних переговоров лидеров России, Германии и Франции, которые состоялись 30 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев должен придерживаться ранее достигнутых договорённостей по Донбассу — налаживания прямого диалога с ДНР и ЛНР и урегулирования правовых аспектов особого статуса Донбасса. Также с российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооружённого противостояния на линии соприкосновения.