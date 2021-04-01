Приштина, , 19:39 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 1 апреля сообщили, что за сутки в результате обследования 5010 образцов в крае выявили 975 носителей коронавируса, что стало новым антирекордом для края. Ещё 893 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 91 405 случаев заражения коронавирусом. 75 647 пациента уже здоровы. 1884 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 12 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 13 874 человека.

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Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. 29 марта Рамадани сообщил о том, что сам заразился коронавирусом.

Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз прибыла в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. 20 марта по предложению премьер-министра Албании Эди Рамы стартовала вакцинация косовских врачей и медицинских сестер в албанском городе Кукес, в которой приняли участие уже около 500 медиков.

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