Москва, , 19:00 — REGNUM Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении трех злоумышленников по делу об убийстве чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна в 2019 г. Об этом 1 апреля передает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура ЮЗАО утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех мужчин от 36 до 50 лет. Они обвиняются в совершении преступления… организация убийства, убийство…», — отмечается в сообщении.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Черемушкинский районный суд столицы.

В 2019 г. неизвестный застрелил возле дома на Нахимовском проспекте 40-летнего чемпиона мира по тайскому боксу уроженца Армении Ашота Боляна. В СК добавили, что убийство боксера могло быть связано с его предпринимательской деятельностью.

В марте 2020 г. обвиняемых задержали.