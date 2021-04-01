Киев, , 18:57 — REGNUM Украина «очень надеется» в ближайшем будущем получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО, заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец в ходе переговоров с главой представительства НАТО на Украине Александером Винниковым.

Отчет о встрече, состоявшейся сегодня, 1 апреля, публикует пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

В свою очередь, представитель НАТО напомнил, что в недавней «плодотворной беседе» президента Владимира Зеленского с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом собеседники согласились с необходимостью сфокусироваться на внедрении реформ, которые приблизят Украину к НАТО.

Винников отметил положительные сдвиги в сфере безопасности и обороны Украины на пути в НАТО.

«Прежде всего, это принятие в 2020 году законов о разведке и оборонных закупках. Хотели бы отдельно отметить принятие в первом чтении закона о Службе безопасности Украины и с нетерпением ожидаем принятия закона во втором чтении, что будет историческим шагом на пути приближения к НАТО», — отметил представитель Альянса.

Также он отметил утверждение стратегии национальной безопасности Украины в сентябре 2020 года и стратегии военной безопасности Украины в марте текущего года, подчеркнув, что документы «содержат четкое стратегическое видение оборонной политики страны и создают платформу для дальнейшей разработки и принятия других стратегических документов в сфере национальной безопасности и обороны Украины».

ИА REGNUM напоминает, что на этих же переговорах Украина попросила у НАТО провести «совместные учения» в Донбассе. В феврале Зеленский заявил, что ближайшая цель Украины — ПДЧ НАТО, заверив Альянс в «серьезном» отношении к военным реформам, «поскольку они в первую очередь улучшают наш оборонный сектор».