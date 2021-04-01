Москва, , 18:54 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Ford на российском рынке ООО «Форд Соллерс Ходинг» объявил об отзыве на ремонт 2897 автомобилей. Об этом сообщает 1 апреля пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Ford Mondeo/Galaxy/S-MAX, изготовленные в период с 24 сентября 2014 года по 26 августа 2015 года.

«Причины отзыва транспортных средств: при эксплуатации некоторых автомобилей в условиях высокой коррозии, связанной с использованием дорожной соли, может возникнуть трещина одного или нескольких из трёх болтов электродвигателя рулевого механизма из-за коррозии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что появление трещин может привести к потере усиления рулевого механизма. При этом механическая связь между рулевым колесом и дорогой будут постоянно поддерживаться. Система рулевого механизма по умолчанию перейдёт в ручной режим рулевого управления, что позволит управлять автомобилем безопасным и контролируемым образом.

Сообщается, что на отзываемых транспортных средствах в зависимости от состояния болтов крепления электродвигателя рулевого механизма будет произведена замена на новые с нанесением ингибитора коррозии, а в случаях их отсутствия или поломки, будет произведена замена рулевого механизма в сборе. Ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев.

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