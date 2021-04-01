Вашингтон, , 18:52 — REGNUM Пользователи форума Reddit обнаружили в Cyberpunk 2077 несколько необычных ошибок после релиза обновления 1.2. Об этом 1 апреля сообщил портал GamesRadar.

Геймер AugustusUwU столкнулся с ошибкой, из-за которой в Найт-Сити появляется нескончаемая песчаная буря. Пользователь Mrleicester неожиданно для себя заметил, что на одном из рекламных щитов отображается информация приборной панели его мотоцикла.

Levihed6 выложил на платформу короткое видео, в начале которого показано, как его персонаж стреляет «руками». В конце ролика зрители могут видеть «жуткий» момент, когда противник убивает героя весьма странным образом.

Напомним, 30 марта 2021 года студия CD Project Red выпустила к Cyberpunk 2077 масштабное обновление 1.2. Несмотря на то, что разработчики исправили множество ошибок игры, многие геймеры пожаловались на появление новых проблем.

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