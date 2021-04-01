Париж, , 18:51 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» Мойзе Кин, права на которого принадлежат «Эвертону», может остаться во французском клубе. Об этом 1 апреля сообщил журналист Николо Шира.

Парижане хотят подписать футболиста на постоянной основе. В соглашении не предусмотрена опция выкупа.

В «ПСЖ» обсуждают возможные варианты с агентом Миной Райолой.

Также отмечается, что аргентинский нападающий Мауро Икарди может покинуть «ПСЖ».

В этом сезоне Кин принял участие в 33 матчах, забил 17 мячей.