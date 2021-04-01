Вашингтон, , 18:52 — REGNUM Продолжая копировать TikTok, Instagram выпустил новую функцию Reels Remix, инструмент для монтажа роликов других пользователей. Об этом сообщается 1 апреля в Twitter социальной сети.

Reels Remix удивительным образом напоминает функцию TikTok, которая дает возможность записывать видео с использованием уже существующих роликов других людей. .

С сегодняшнего дня Reels Remix можно использовать автоматически во всех новых видео. Пользователи также смогут активировать в меню настроек использование старых роликов.

Напомним, что в прошлом году Instagram создала другой аналог TikTok — опцию Reels, позволяющую записывать короткие видео продолжительностью до 15 секунд.