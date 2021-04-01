Москва, , 18:43 — REGNUM Интересами здоровья людей следовало бы руководствоваться европейским деятелям, прежде чем делать лживые заявления насчёт российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщила 1 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Комментируя негативную информацию о российском препарате, которая тиражируется в ЕС, дипломат отметила, что надеется, что европейские власти «в полной мере осознают ответственность за жизнь и здоровье граждан», тем более что пандемия продолжается.

Захарова добавила, что официальным лицам в ЕС следует отходить от «подобных недопустимых, лживых, неприличных заявлений». Что же касается Москвы, она, отмечает дипломат, считает неуместным «вакцинный национализм», российская сторона стремится обеспечить доступ к препарату всем, кто нуждается в нём по всему миру.

Захарова «Мы никому ничего не навязываем, никого ни к чему не принуждаем, но открыты к взаимодействию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из негативных высказываний из ЕС о российской вакцине стало заявление и. о. посла Литвы в ЕС Симонаса Шатунаса, который от лица всей республики заверил, что «Спутник V» не нужен, есть и другие вакцины.

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