Киев, 1 апреля, 2021, 18:43 — ИА Регнум. В Вооруженных силах Украины провели масштабные учения танковых резервов, сообщил 1 апреля штаб операции объединенных сил.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Упряжка

Согласно источнику, в учениях задействовали механизированную танковую бригаду имени князя Романа Великого, которая выполняет задачи по назначению на Луганщине, передает корреспондент ИА REGNUM.

По легенде учений, враг прорвал оборону, пехотинцы вынуждены были отступить, а танкисты, поднятые по тревоге, получили приказ совершить марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи.

Штаб ООС далее описывает структуру боя, в котором условный враг не сдавался и осуществлял поражение артиллерией. После ряда хитрых маневров танковое подразделение, осуществив перегруппировку, контратаковало врага с другого фланга, где наступление было наименее ожидаемо. Пока длился бой, от удара с неба танкистов прикрывали зенитчики, «ведь угрозы следует ожидать не только с земли, но и с воздуха».

«Слаженного мощного огневого натиска украинских сил враг не выдержал», — заявили в штабе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня украинская разведка опубликовала доклад, в котором говорится, что Россия якобы хочет расширить военное присутствие на территории Донбасса путем введения туда своих регулярных воинских подразделений, при этом «не исключается» попытка продвижения российских войск вглубь территории Украины.