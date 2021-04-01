Новотроицк, Оренбургская область, , 18:41 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области на внеочередном заседании комиссии по ЧС принято решение об отмене занятий в школах 2 апреля. Также в этот день не будут работать детские сады авария, сообщает мэрия.

В городе из-за аварии на центральной фекальной насосной станции пришлось отключить водоснабжение всего города и пригородных поселков. Для населения организован подвоз воды.

Сейчас на станции ведутся противоавариийные работы по откачке сточных вод.