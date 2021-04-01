Москва, , 18:38 — REGNUM В Госдуме предложили создать в ГИБДД специальное подразделение по мониторингу соцсетей для поиска хулиганов на дорогах.

«Возможно, необходимо создать в ГАИ специальное подразделение, мониторящее соцсети и берущее на заметку тех, кто не только хулиганит на дорогах, но и выкладывает эти видео в соцсети. Дальше — дело техники», — рассуждает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве на Садовом кольце произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей. Пострадавшая в ДТП женщина скончалась в больнице. Предполагается, что ДТП спровоцировал блогер Эдвард Бил.

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