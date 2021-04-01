Вашингтон, , 19:03 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подсчитало, что из-за пандемии коронавируса расходы на проекты колоссально превысили запланированные бюджеты, что привело к убыткам в $3 млрд.

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Уточняется, что на перерасход повлиял факт остановки некоторых цепочек поставок, а также некоторые другие статьи расходов, которые потребовали затрат без возможности их компенсации.

Обычно к таким ситуациям готовятся и закладывают страховочный запас, но в этом году кризис превзошел все ожидания.

Известно, что больше всех подорожал проект космического телескопа Nancy Grace Roman, потому что сроки его осуществления пришлись на пик разгара пандемии. Теперь завершение работ оценивают в $400 млн сверх установленного финансирования.

По мимо этого, на $100 млн выросла стоимость космического телескопа им. Джеймса Уэбба. Также подорожали миссии Cloud and Ocean Ecosystem (PACE), Plankton, Europa Clippe и многие другие.

Отмечается, что указанные подсчеты расходов не окончательны, так как пандемия COVID-19 еще не закончилась. Управление обеспокоено, что на завершение многих проектов может не хватить средств.