Киев, , 18:27 — REGNUM На Украине стремительными темпами растет заболеваемость COVID-19 и смертность от коронавируса, а власть так и не смогла наладить процесс полномасштабной вакцинации населения, заявил в интервью телеканалу «Россия-1» 1 апреля народный депутат, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик подчеркнул, что если бы Киев не политизировал этот вопрос, то Украина уже сейчас вплотную приблизилась бы к этапу выпуска вакцины «Спутник V» на собственных мощностях, что позволило бы избежать катастрофы.

«Действительно катастрофическая ситуация на Украине… Могу привести следующие цифры. За вчерашний день (31 марта) умер [вследствие осложнений из-за COVID-19] 421 человек, заразились более 17 тыс… Я хочу напомнить, что в октябре, когда я проводил переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и он дал добро на поставку вакцины «Спутник V» на Украину, у нас умирало ежедневно примерно 105−130 человек. В ноябре, когда было принято решение и дано добро на то, чтобы передать сырьевую составляющую и клеточную линию для производства вакцины «Спутник V» на харьковском предприятии, умирало 230−260 человек», — отметил Медведчук.

Он напомнил, что, по оценкам специалистов, запустить такое производство в Украине можно было за 5−6 месяцев. соответственно, к концу весны страна была бы обеспечена собственной вакциной.

«Если бы в ноябре власть Украины приняла решение о производстве вакцины, то уже в мае ежемесячно Украина могла производить «‎Спутник V» — 600−700 тысяч доз вакцины собственного производства» — подчеркнул он, добавив, что сейчас Украине завезли лишь 200 тысяч доз вакцины, а вакцинированы двумя дозами в Украине всего 2 человека.

Лидер оппозиции констатировал, что и в больницах сейчас катастрофическая ситуация.

«Не редкость и трудности с доступом украинцев к качественному медицинскому обслуживанию — из-за продолжающихся увольнений медиков, ежедневно рискующих собственной жизнью и не получающих достойной оплаты труда. И на эту катастрофу, к сожалению, власть никакого внимания не обращает, так как нет действенных мер, которые могли бы ее исправить», — уверен Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 31 марта, министр здравоохранения Украины Максим Степанов на заседании правительства заявил, что в ближайшее время ситуация с коронавирусом ещё более усложнится.

«Прогнозируем рост числа больных, как следствие числа госпитализаций, в ближайшие одну-две недели», — сообщил Степанов, что ориентировочно в апреле-мае Украина получит 4,9 млн доз вакциныот коронавируса от разных производителей. Процесс вакцинации начался еще 24 февраля, однако до сих пор вакцинировано всего лишь 0,2% населения.