Ханты-Мансийск, , 18:20 — REGNUM В Сургутском районе Югры вместо старой понтонной переправы через реку Лямин появится новый наплавной мост. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Госконтракт на обустройство моста в результате аукциона получил подрядчик ООО «Речной порт Нижневартовск». Сумма контракта составила на три года 130 млн рублей. Движение по мосту останется двухполосным. Секции будущего моста строятся в Томской области на судостроительном заводе.

«Что касается технического оснащения, секции моста предусматривают его разведение. Река не судоходная, поэтому мы думаем разводить его придется нечасто. Ориентировочно к 10 — 15 мая конструкции по реке доставят в Нижневартовск, где они пройдут технический осмотр», — сообщила генеральный директор ООО «Речной порт Нижневартовск» Елена Фёдорова.