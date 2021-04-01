Токио, , 18:20 — REGNUM Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио опроверг информацию об отмене эстафеты олимпийского огня через префектуру Осака. Об этом 1 апреля сообщает AFP.

Ранее губернатор префектуры Хирофуми Ёсимура призвал отказаться от проведения там эстафеты из-за «четвертой волны» COVID-19. Позднее, по данным Reuters, премьер-министр страны Ёсихидэ Суга объявил об отмене эстафеты в Осаке на фоне резкого роста случаев заражения коронавирусом.

Однако оргкомитет «Токио-2020» сообщил: информация не соответствует действительности.

«Мы будем продолжать тесные переговоры с руководством префектуры Осака относительно проведения эстафеты олимпийского огня», — отмечается в заявлении оргкомитета.

Олимпиада в Токио перенесена с 2020 г. на 2021 г. из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут 23 июля — 8 августа.