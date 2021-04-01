Екатеринбург, , 18:26 — REGNUM Волонтёры нашли 16-летнего Евгения Л., пропавшего в конце марта в Екатеринбурге. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Парень пропал после тренировке по борьбе. По словам волонтёров, подростка нашли спустя три дня поисков в подъезде жилого дома замёрзшим и голодным.

Молодого человека везут в полицию для дачи объяснений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе нашли пропавшую девочку, неоднократно сбегавшую из дома.

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