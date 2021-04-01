Оренбург, 1 апреля, 2021, 18:24 — ИА Регнум. В городе Новотроицк Оренбургской области из-за серьезной коммунальной аварии ввели режим ЧС, сообщает ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Авария на очистных сооружениях города Новотроицк устранена

В 18:50 по местному времени (16:50 мск) поступила информация о повреждении секционной задвижки № 8 на фекальной насосной № 2.

Для устранения ЧП отключили холодное и горячее водоснабжение. Без воды остался 3101 многоквартирный дом, в котором проживают 89 207 человек, в том числе 18 354 ребёнка.

На место происшествия выехала оперативная группа Восточного пожарно-спасательного гарнизона под руководством заместителя начальника 5-го пожарно-спасательного отряда.