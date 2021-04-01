Киев, , 18:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что наращивание присутствия российских войск на границе — это «игра мускулами».

Об этом он заявил в своем обращении вечером 1 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он констатировал «попытку России создать атмосферу угрозы и осуществить давление во время переговоров о прекращении огня», добавив при этом, что украинская сторона «всегда готова к любым провокациям».

Зеленский отметил, что эскалация в Донбассе продолжается с начала года.

«Причины этого — санкции против Виктора Медведчука, твердая позиция относительно независимости Украины и поддержка со стороны западных партнеров. Но Украина хотела бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее, и мы над этим работаем», — заявил президент Украины.

Напомним, что ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, чтоРоссийская Федерация перемещает Вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению, «и это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы».