Москва, , 18:11 — REGNUM Автомобиль Audi, устроивший ДТП в центре Москвы, нарушил правила дорожного движения не менее 566 раз. Об этом сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов в письме, которое он направил прокурору Москвы (должность занимает Денис Попов).

Информацию об отправке письма и его содержании опубликовала пресс-служба департамента транспорта столицы.

«Максим Ликсутов отправил письмо прокурору Москвы с просьбой взять расследование дела об аварии на Новинском бульваре под личный контроль», — говорится в сообщении пресс-службы.

Заместитель мэра изложил в письме материалы о нарушениях правил дорожного движения виновником аварии. Всего тот нарушил правила более 566 раз. Причём в 2021 году 23 раза превысил скорость на 80 км/час и выше.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Москвы 1 апреля произошло массовое ДТП, в котором тяжёлые травмы получила женщина. В автомобиле Audi синего цвета, по предварительным данным, ставшим виновником аварии, находился блогер Эдвард Бил.