Кострома, 1 апреля, 2021, 19:16 — ИА Регнум. В Костроме с 5 апреля по 15 мая пройдёт месячник по санитарной уборке, сообщает администрация города.

Наталья Диева Городская аллея после зимы

В ходе него администрация обещает очистить город от мусора, песка и грязи. Уборкой займутся два муниципальных учреждения. «Дорожное хозяйство» приведёт в порядок 116 улиц. Работники учреждения «Чистый город» займутся расчисткой парков и скверов, озеленённых территорий, ремонтом паркового оборудования.

Сейчас рабочие вывозят грязный снег с остановок общественного транспорта, мостов, набережной Волги, скверов Ивана Сусанина, Советского, Ботниковского, Центрального парка, площади Тружеников Тыла, от мемориала Вечный огонь.

Кроме этого, 24 апреля в Костроме пройдёт общегородской субботник. Взяться за лопаты и мётлы в этот день обещают чиновники, школьники и студенты, жители многоквартирных домов и предприятий. Участие в мероприятии добровольное.