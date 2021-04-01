Москва, , 18:05 — REGNUM Менеджер Александра Поветкина — Дмитрий Иванов — заявил, что боксеру надо завершить спортивную карьеру. Об этом 1 апреля сообщает РИА Новости.

«Кроме Саши никто не может принять решение о завершении карьеры. Я думаю, что возраст уже подходит. На его месте я бы завершил карьеру, но я — на своем месте, а он — на своем», — отметил Иванов.

28 марта Поветкин провел бой против Диллиана Уайта. В IV раунде Уайт отправил соперника в нокаут. Российский спортсмен потерял титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).

Реванш несколько раз переносился из-за того, что боксер из РФ болел коронавирусом.