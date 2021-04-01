Челябинск, , 18:03 — REGNUM В Челябинской области летнюю оздоровительную кампанию надеются провести в штатном режиме. Об этом заявила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, которая 1 апреля провела первое заседание региональной межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей.

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Чиновница отметила, что в 2020 году дети начали организованно отдыхать 6 июля. Причиной стала пандемия коронавируса. Для них открыли 471 лагерь, из которых 39 загородных. Более 58 тыс. детей поправили своё здоровье и отдохнули.

«Летнюю оздоровительную кампанию 2021 года мы планируем начать в штатном режиме, для этого уже проводится вся необходимая подготовительная работа», — сказала Ирина Гехт.

Первые загородные лагеря откроют уже 26 марта. Для недопущения распространения коронавируса в ходе летней оздоровительной кампании предстоит следовать всем тем мерам, которые рекомендованы Роспотребнадзором.