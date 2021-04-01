Вашингтон, , 18:05 — REGNUM Космический телескоп NASA «Чандра» обнаружил рентгеновское излучении Урана. Об этом сообщается на сайте национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).

Анализируя изображения телескопа, сделанные в 2002 и 2017 годах, ученые выявили, что прибор зафиксировал рентгеновские лучи Урана.

Считается, что планета могла начать испускать данное излучение из-за Солнца — рассеивать рентгеновское излучение, испускаемое Солнцем точно также, как атмосфера Земли рассеивает солнечный свет.

Другая версия состоит в том, что источником излучения могут являться сами кольца Урана. Также ученые не отрицают, что часть рентгеновских лучей исходит от полярного сияния на планете.

Данные исследования помогут ученым выяснить, как такие необычные космические объекты в космосе, как Уран, черные дыры и нейтронные звёзды испускают рентгеновские лучи.

Напомним, что телескоп NASA «Чандра» был запущен ещё в 1999 году при помощи шаттла «Колумбия», чтобы собрать больше информации о загадочной ледяной планете.