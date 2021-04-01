Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM В ближайшее время в Петербург будет доставлено еще 44 тысяч комплектов вакцины от коронавируса, сообщили 1 апреля в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева. В связи с полным преодолением наметившегося ранее дефицита вакцины Смольный предлагает горожанам прийти в один из 133 пунктов вакцинации и сделать прививку.

Вакцинация в одном из ТЦ Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

По данным на начало апреля, первую дозу вакцины от коронавируса получили более 384 тысяч петербуржцев, из них 284 тыс. завершили цикл вакцинации. С начала прививочной кампании в Петербург поступило 495 842 комплекта вакцины «Гам-КОВИД-вак» («Спутник V»). В поликлиниках не израсходовано пока 62 064 дозы.

«Дефицита вакцины нет. Вакцинация максимально доступна для петербуржцев — прививочные пункты развернуты в медорганизациях, торгово-развлекательных комплексах, на объектах спорта и культуры. Это еще один серьезный аргумент в пользу того, чтобы привиться», — отметил вице-губернатор Олег Эргашев.