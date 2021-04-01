Иваново, , 17:58 — REGNUM Межведомственные комиссии для обследования старых зданий на территории Ивановской области поручил создать губернатор Станислав Воскресенский после гибели 31 марта в Иваново девушки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. 1 апреля Воскресенский возложил цветы на месте гибели 20-летней девушки на улице 8 Марта в городе Иваново.

«Это результат халатности на самом деле. Я правильно понимаю предварительные выводы следствия? К сожалению, у нас такие случаи не единичны. Впредь мы не должны допускать такого рода трагедии. Это просто недопустимо. Но вообще еще раз говорю: это результат болезни, которую пока победить не удалось — разгильдяйство и халатность. Но мы над этим будем работать и дальше, и эту проблему обязательно решим», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 31 марта в Иваново 20-летняя девушка погибла при обрушении части здания бывшего учебного корпуса Ивановского государственного технического университета. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Ведется расследование, изымается документация.

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