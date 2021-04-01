Астрахань, , 17:55 — REGNUM В Астрахани завершено расследование уголовного дела о возбуждении ненависти и вражды в интернете. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в августе 2020 года 46-летний мужчина на своей странице в социальной сети разместил видеозапись со сценой насилия, снабдив комментарием, направленным на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам национальности.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение с использованием сети «Интернет» действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе». Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяния.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.