Москва, , 17:54 — REGNUM Второй этап проекта «Наблюдатель» — совместной обучающей программы Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» и Общественной палаты РФ — успешно запущен в 18 субъектах РФ. На данный момент обучение началось в Амурской, Владимирской, Кемеровской, Астраханской, Сахалинской областях, Дагестане, Мордовии, Чувашии, Калмыкии, Хабаровском крае и ряде других регионов. К середине апреля обучающие семинары должны охватить более половины субъектов РФ.

Напомним, в рамках первого этапа программы было проведено 56 семинаров для преподавателей, которых готовили к обучению будущих наблюдателей. Они получали не только теоретические знания, но и участвовали в практических занятиях — например, закрепляли полученные компетенции в деловой игре «Модельный избирательный участок».

К началу апреля в активную фазу вошел второй этап проекта. Обученные преподаватели направились по регионам передавать знания будущим потенциальным наблюдателям.

В Оренбургской области на данный момент состоялось девять семинаров для будущих наблюдателей, в Кемеровской области — 15 семинаров.

«Институт общественного наблюдения за выборами на протяжении уже нескольких лет доказывает свою эффективность и состоятельность. Реализуя программу обучения наблюдателей, мы делаем большой шаг в укреплении этой работы», убежден руководитель Аппарата Общественной палаты Республики Мордовия, региональный координатор Ассоциации НОМ Александр Ломаткин. Он считает, что значительную долю ответственности за обеспечение открытости и прозрачности выборов должно взять на себя именно гражданское общество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабная программа по обучению наблюдателей была разработана Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) совместно с Координационным советом по общественному контролю за голосованием при ОП РФ. Учеба кандидатов в наблюдатели займет полгода. К сентябрю 2021 года предполагается подготовить более 100 тысяч независимых наблюдателей, которые будут следить за чистотой и законностью выборов в Госдуму по всей стране. Программу поддержали 17 политических партий, включая парламентские «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия».