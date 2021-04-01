Москва, , 17:53 — REGNUM В Москве главный государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля ИФНС №10 Мурат Мурадов задержан в рамках уголовного дела о получении взятки, сообщает 1 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, инспектор Мурадов задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере по статье 290 УК РФ.

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Уточняется, что задержанный допрошен. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 29 мая 2021 года.

По информации СМИ, в расследовании фигурирует также предприниматель Даниил Мартинсон, арестованный в июле 2020 года. Его обвиняют в даче взятки в крупном размере (статья 291 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, суд отправил под арест сотрудника управления экономической безопасности УМВД города Севастополя, которому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

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