Москва, , 17:54 — REGNUM Украинская певица Светлана Лобода заразилась коронавирусом. Об этом она сообщает 1 апреля в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CNIFq7eBGJa/

«Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID 19 показал положительный результат», — пишет певица. Лобода объявила в публикации о переносе концерта в Барвихе, который должен был состояться 16 апреля.

Ранее Светлана Лобода потребовала от пластического хирурга из Узбекистана $172 тыс. компенсации. Врач отметил певицу на видео в историях своего Instagram-аккаунта, где показывает результаты ринопластики очень похожей на Лободу пациентки.

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