Москва, , 17:48 — REGNUM Женщина-водитель, пострадавшая в дорожной аварии с участием пранкера Эдварда Била, находится в реанимации ГКБ № 1 им. Пирогова (Москва), сообщает 1 апреля Mash.

Уточняется, что Мария А. находится в шоковом состоянии. У неё диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, внутреннее кровотечение, пневмоторакс.

Кроме того, у Марии в результате аварии сломаны тазовые и бедренные кости. Женщина получила тупые травмы груди и живота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пранкер Эдвард Бил, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, совершив столкновение с четырьмя автомобилями. В его крови не обнаружен алкоголь.

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