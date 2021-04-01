Екатеринбург, , 17:47 — REGNUM ПАО «Росгосстрах Банк» оштрафовали на 100 тыс. рублей по постановлению управления ФАС по Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в антимонопольном ведомстве.

Банк наказали за распространение рекламы без согласия потребителей. Организация рассылала электронные письма с информацией о проводимой акции, без согласия адресата. Информацию расценили в ведомстве как рекламную. На банк пожаловался его бывший клиент.

«Свердловским УФАС России действия по распространению рекламы без согласия абонента приравниваются к форме информационного насилия, так как осуществляются против воли абонента», — отметили в пресс-службе свердловского УФАС

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