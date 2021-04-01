Динский район, Краснодарский край, 1 апреля, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Сотрудница полиции сбила насмерть восьмилетнего ребёнка в Динском районе Краснодарского края, авария произошла днём 1 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

Предварительно установлено, что около 13:57 1 апреля водитель транспортного средства Renault Sandero в посёлке Южный на улице Северной совершила наезд на перебегавшего проезжую часть на пешеходном переходе ребёнка, в результате ДТП несовершеннолетний погиб. Водитель вину признала. Известно, что она является полицейским группы (комендантской) по охране объектов ОВД Отдела МВД по Динскому району, в момент аварии не находилась при исполнении служебных обязанностей.

По факту аварии прокуратура проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».