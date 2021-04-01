Магнитогорск, Челябинская область, , 17:44 — REGNUM Маркетплейс — площадка для торговли продукцией в режиме онлайн — поможет Группе ММК серьезно увеличить долю продаж через интернет и стать ближе к конечному пользователю, считают в компании.

«Мы работаем с фокусом на клиентов, постоянно повышаем уровень сервиса, развиваем продажи через цифровые каналы. Открытие современного и удобного сервиса для онлайн-торговли — очередной важный шаг в развитии клиентоориентированности», — прокомментировал запуск нового сервиса генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Шиляев.

Маркетплейс прост в использовании: клиент (это может быть как юридическое, так и физическое лицо) регистрируется на электронной площадке (https://market.mmk.ru/), выбирает необходимый ему товар из широкой номенклатуры, оформляет заказ с определением условий и сроков доставки. При регистрации за клиентом закрепляется персональный менеджер, который, если нужно, оказывает помощь с формированием и размещением заказа, а также определением максимально удобных условий доставки. Также доступна опция самовывоза со складов на более чем 36 площадках в России. При необходимости оформить заказ возможно в формате «Покупка в один клик», при этом купить металлопродукцию ММК клиенты могут в том числе с использованием банковской карты. Кроме того, покупателю доступна опция онлайн-кредита.

Среди преимуществ маркетплейса ММК называет дружественный и интуитивно понятный интерфейс, а также широкий диапазон в объемах доставки. Кроме того, одновременно с запуском маркетплейса Группа ММК запустила контакт-центр поддержки потребителей ООО «Торговый дом ММК», нацеленный на поддержку пользователей маркетплейса, где покупатели продукции ММК могут получить все необходимые консультации. Как сообщает компания, маркетплейс будет развиваться, учитывая пожелания клиентов и расширение ассортимента продукции.