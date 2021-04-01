Челябинск, , 17:40 — REGNUM В Челябинске силовики задержали похитительницу велосипедов. Ею оказалась девушка 1995 года рождения, сообщает областное управление МВД.

Один из велосипедов пропал из подъезда дома на ул. Образцова. Стоимость транспортного средства превышала 20 тыс. рублей. Полицейские задержали подозреваемую и установили, что за ней числится ещё десять аналогичных преступных эпизодов.

Задержанная уже ранее была судима. Теперь за очередное имущественное преступление ей грозит до пяти лет колонии. Пока она помещена в ИВС. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.