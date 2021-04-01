Вашингтон, , 18:09 — REGNUM Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало «селфи» марсохода Curiosity, который исследует марсианские просторы.

Марсоход Curiosity Mars.nasa.gov

На фотографии объект виден на фоне скалы Мерку. Рядом можно заметить буровое отверстие, которое проделал сам ровер.

Данное селфи было составлено из 60 фотографий, которые сделал инструмент на ровере Mars Hand Lens Imager (MAHLI). Еще 11 снимков предоставила камера Mastcam. В результате было получено изображение с высочайшим разрешением 21 969×14 501.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Curiosity — марсоход третьего поколения размером с автомобиль, разработанный для исследований кратера Гейла на Марсе в рамках миссии NASA, был запущен 6 августа 2012 года. Однако ученые отсчитывают активность марсохода в марсианских днях, называющимися «солами», которые немного дольше, чем земные дни — на 24 часа и 39 минут.