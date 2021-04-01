Москва, , 17:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Саудом в телефонном разговоре 1 апреля обсудили проблему глобального изменения климата, сообщает пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено перспективам взаимодействия по проблематике глобального изменения климата и защиты окружающей среды, включая «зелёную» энергетику», — говорится в сообщении.

Мухаммед Бен Сальман в ходе беседы проинформировал российского лидера о недавно выдвинутых Саудовской Аравией экологических инициативах, нацеленных на сокращение выбросов парниковых газов, озеленение территорий и увеличение доли возобновляемых источников энергии на Ближнем Востоке.

«Отметив актуальность подобных проектов, Владимир Путин рассказал о предпринимаемых Россией усилиях в природоохранной сфере», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что стороны также обсудили другие актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества.

Как уточнили в Кремле, телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.