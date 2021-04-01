Москва, , 17:36 — REGNUM Судьба российского рынка сахара темна и не предопределена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, комментируя обещания Министерства сельского хозяйства не допустить дефицита этого продукта.

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"Минсельхоз не имеет полномочий, достаточных для того, чтобы гарантировать отсутствие дефицита, хотя именно это ведомство предприняло достаточное количество усилий для его формирования. Упрямство и упорство регулирующих органов государственной власти вне всяких сомнений приведет к дефициту, так как качество сахара нельзя понизить и использовать субстанции типа пальмового масла», — сказал Ордов.

Вместе с тем, как пояснил экономист, важно понять механизм формирования дефицита в сахарной отрасли.

«Доля импортируемого сахара 12−15%, что не так уж много, поэтому контроль цен исключит скорее этот объем, — сказал Ордов. — Это будет заметно, но не смертельно для простых граждан. Главное последствие заключается в том, что сеять сахарную свеклу решится заметно меньшее количество российских сельхозпроизводителей. Поэтому мы уже к концу лета увидим резкое сокращение объёмов внутреннего производства, и нам придется смириться с существенным скачком цен на этот товар, хотя это произойдет после ключевых политических событий».

Возможно, как полагает Ордов, жители РФ скоро услышат о сахарном демпфере как новом инструменте борьбы с бедностью.

«Может сработать, но эффективность минимальная. Новости от оптовиков явно сигнализируют о наличии проблемы с сахаром уже сейчас», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов объяснил, из-за чего в РФ может образоваться дефицит сахара.

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