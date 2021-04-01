Киев, 1 апреля, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО будет способствовать стабилизации ситуации с безопасностью в Донбассе, считают в офисе президента (ОП) Зеленского.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дать отпор

Об этом заявил заместитель руководителя ОП Роман Машовец сегодня, 1 апреля, на встрече с главой представительства НАТО на Украине Александером Винниковым.

Машовец уточнил, что в «совместные учения», по мнению Киева, должна входить возможность совместных с авиацией НАТО воздушных патрулей в воздушном пространстве Украины. Заместитель руководителя ОПУ также подчеркнул важность политической реакции от руководства НАТО на такие действия России.

«Российская Федерация… не соблюдает международные договоренности и всячески демонстрирует нежелание вести диалог в формате контактной группы и в «нормандском формате». Российская сторона пытается сорвать мирный процесс, а также режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, установленный 27 июля 2020 года», — заявил Машовец собеседнику.

Как уточняет пресс-служба ОП, Винников пообещал, что вся информация о ситуации с безопасностью в Донбассе и на границе с Россией будет передана в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, но публично никак не отреагировал на предложение об «учениях».

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сегодня на брифингепресс-секретарь президента РФДмитрий Песков заявил, что Россия предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей. По его словам, поскольку Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению, это не должно никого беспокоить. Через несколько часов после заявления Пескова украинская разведка обнародовала заявление о том, что Россия якобы хочет расширить военное присутствие на территории Донбасса путем введения туда своих регулярных воинских подразделений и даже не исключается попытка продвижения российских войск в глубь территории Украины.