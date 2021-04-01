Москва, , 17:33 — REGNUM Политика Белого дома США стала менее самостоятельной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«Не думаю, что мир ждёт новый виток торговых войн, — сказал он. — Политика Белого дома США теперь менее самостоятельная из-за отсутствия явного преобладания одной из партий в Конгрессе. Исполнительная власть, в том числе и внешнеполитическое ведомство, вынуждена согласовывать свою политику с конкурентами. Отсюда большая осторожность и даже большая предсказуемость политики Байдена. Вряд ли американцы пойдут американцы на торговые войны, как раньше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин объяснил, что в китайской экономике напугало США.

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