Москва, , 17:32 — REGNUM США боятся, что Китай успеет первым занять новые ниши в мировой экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал то, что США назвали Китай самым большим нарушителем в мировой торговле, так как Пекин наращивает избыточные производственные мощности.

Юань Андрей Грук © ИА Красная Весна

«Китайская экономическая модель совсем другая, нежели в США. В смешанной модели с сильным госсектором создать избыточные мощности легко, в классической рыночной модели это почти исключено, — сказал Ковригин. — США, видимо, обеспокоены тем, что при общем росте экономики китайская промышленность сможет быстрее занять возникшие новые ниши из-за наличия у них избыточных мощностей уже сейчас».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что Китай — это крупнейший разрушитель сложившихся рыночных механизмов и либеральных экономических концепций.

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